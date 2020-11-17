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Haberler Göztepe Sağ bek krizi yaşanıyor

Sağ bek krizi yaşanıyor

Sağ bek krizi yaşanıyor
Giriş Tarihi: 17.11.2020

Milli aradan çıkan Göztepe'de Ankaragücü ile oynanacak olan maç öncesi sağ bek krizi yaşanıyor. Savunmanın sağında forma giyen iki sağ bek Gassama ve Murat Paluli'nin sakatlığının sürdüğü öğrenilirken, teknik direktör İhan Palut bu mevki için orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu hazırlıyor. Bir ayı aşkın süredir tedavi gören Alpaslan Öztürk ve sezon başından bu yana takımla olamayan Napoleoni'nin tam olarak iyileştiği ve Erzurum maçında sakatlanan Atınç'ın da oynamasında bir sakınca olmadığı öğrenildi.

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