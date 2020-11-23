Savunmada rotasyon

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut, milli ara sonrası dün oynanan Ankaragücü maçında kadroda değişikliklere gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan'ın sakatlıkları sürerken Palut, Erzurum maçı kadrosundan 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam özellikle savunmada önemli değişikliklerde bulundu. Sağ bek Gassama'nın yerine Murat, stoper Atınç'ın yerine Titi ve sol bek Burekovic'in yerine de Berkan Emir savunmada görev yaptı. Orta alanda da Kubilay'ın yerine genç Yalçın formayı giydi. Gassama'yı savunmada sakatlığı nedeniyle tercih etmeyen teknik direktör Palut, Erzurumspor maçında sakatlanan Atınç'ı ise riske etmedi.

TITI İLK KEZ 11'DEYDİ

BUREKOVİC ve Kubilay ise performansları nedeniyle kulübeye çekildi. Brezilyalı Titi bu sezon ilk kez on birde oyuna başlarken, Göztepe savunması karşılaşma boyunca rakibe önemli pozisyonlar verdi.