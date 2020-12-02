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Haberler Göztepe Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

-Kayserispor maçını yönetecek

A.Ş ile arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 11. hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden yönetecek.

Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İHA

02.12.2020, 16:33

Süper Ligin 11. haftasında 05 Aralık 2020 Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Göztepe A.Ş ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Göztepe A.Ş ile Hes Kablo Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.
Maçın 4.Hakemi Mustafa Kürşad Filiz. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.
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