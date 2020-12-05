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Haberler Göztepe İlhan Palut: Riskler aldık ama yetmedi

: Riskler aldık ama yetmedi

'de konuk ettiği Hes Kablo 'la 1-1 berabere kalan 'nin teknik direktörü , "Oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık, bunun için üzgünüz." dedi.

İlhan Palut: Riskler aldık ama yetmedi

AA

05.12.2020, 17:19

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk 45 dakika boyunca top hakimiyetlerini ve pas oyununu tehlikeli pozisyona çeviremediklerini belirtti.

İkinci yarıda basit pas hataları yaptıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Bu basit pas hataları rakibe geçiş hücumları olanağı sağladı ve nitekim bunlardan bir tanesinde golü kalemizde gördük. Bu dakikadan sonra hem takım dizilimi anlamında hem de çok sayıda oyuncuyla hücumu zorlama anlamında riskler aldık. Bunun sonucunda aradığımız golü bulduk fakat galibiyet için yeterli olmadı. Sonuç olarak oynamak istediğimiz oyunu maç genelinde sahaya yansıtamadık, bunun için üzgünüz."

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