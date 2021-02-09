Ege Denizi'nde deprem! İzmir'den hissedildi...

Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.



Sarsıntının Urla'ya 53 kilometre mesafede olduğu belirlendi.