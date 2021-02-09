  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Ege Denizi'nde deprem! İzmir'den hissedildi...

'nde deprem! 'den hissedildi...

Son dakiika... AFAD: 'de saat 10.30'da merkez üssü olan 4.4 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem! İzmir'den hissedildi...

09.02.2021, 10:42 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 11:45

Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Urla'ya 53 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege Denizi'nde deprem! İzmir'den hissedildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.