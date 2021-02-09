Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Urla'ya 53 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi pic.twitter.com/IPgQ1Ysw76— Yeni Asır (@yeniasir) February 9, 2021
Ege Denizi'nde deprem! İzmir'den hissedildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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