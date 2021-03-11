Ligde son olarak 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden Göztepeli futbolcular, dünkü izinlerinin ardından Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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