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Haberler Göztepe Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

, maçının hazırlıklarını sürdürdü

ekiplerinden , 30. haftada 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

11.03.2021, 15:34

Ligde son olarak 8 Mart Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden Göztepeli futbolcular, dünkü izinlerinin ardından Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

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