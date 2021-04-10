Hatayspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Üç haftalık galibiyet hasretini Rize galibiyeti ile sona erdiren Göztepe, bugün zorlu deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.



Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak ekranlara getiriyor. Süper Lig'de 32 hafta sonunda 43 puana ulaşarak düşme hattıyla ilişkisini neredeyse koparan Göz-Göz, 49 puanlı ligin flaş ekibi Hatay karşısında galibiyet arıyor. Sarı-kırmızılı ekipte, kritik maç öncesi cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Rize maçında son dakika kadrodan çıkarılan Alpaslan da kadroya dahil olacak. Hatayspor'da ise sakatlığı süren Selim'in yanı sıra Billong ve Soner'in de forma giymeleri zor.

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Ruben, Mesut, Aabid, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Halil, Obinna, Soner, Tripic, Diabate, Jahovic