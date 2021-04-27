Göztepe - Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Heyecan dolu karşılaşma için her iki takımın taraftarı araştırmalarını sürdürüyor. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 47 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
28 Nisan Çarşamba saat 16.00'da oynanacak Göztepe Trabzonspor maçı BeIN Sport'da canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Arda, Kerim, Gassama, Berkan, Murat, Tripic, Diabate, Esiti, Nwobodo, Ndiaye, Ideye
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hısseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, ekuban, Djaniny
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