Haberler Göztepe Göztepe - Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor yarın İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için futbolseverlerin araştırması sürüyor. Peki Göztepe - Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Göztepe - Trabzon maçı ile ilgili merak edilenler...

27.04.2021, 10:03