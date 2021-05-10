İzmir’deki final seyircili

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce İzmir'deki Göztepe'nin sahası olan Gürsel Aksel'de oynanacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Finali için sürpriz bir karar aldı. Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle spor müsabakaları uzun süredir taraftarsız oynanıyor. Ancak federasyon, 18 Mayıs Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde stat seyirci kapasitesinin üçte biri oranında taraftar alınacağı açıkladı. 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Stadı, 20 bin 35 koltuk kapasitesine sahip. Buna göre, federasyonun kararı sonrası stada yaklaşık 6 bin 500 taraftarın alınması bekleniyor. Stat geçen sezon Süper Lig'de 26 Ocak 2020'de Göztepe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma ile kapılarını futbolseverlere açmıştı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece Ziraat Türkiye Kupası finali için geçerli olacaktır" denildi.