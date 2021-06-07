Başar Öktem’i kaybettik

Grubumuzda daha önce bir süre gazeteci olarak görev yapan genç iş adamı Başar Öktem dün hayata gözlerini yumdu. Bir süredir korona virüs tedavisini gören 43 yaşındaki Başar Öktem, hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Başar Öktem'in vefatı basın camiasının yanı sıra iş dünyasını da yasa boğdu.



BUGÜN DEFNEDİLECEK

ÖKTEM'İN cenazesi bugün öğle namazını müteakip Konak Hacı Ahmet Tatari Camii'nden kaldırılacak. Merve Öktem ile evli olan Başar Öktem'in iki kız çocuğu vardı. Öktem, 2000'li yılların başlarında spor muhabirliği sonra Merger Tekstil şirketiyle iş dünyasına adım atmıştı.

Yeni Asır Gazetesi olarak Öktem ailesine başsağlığı diliyoruz.