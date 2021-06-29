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Haberler Göztepe Efsane futbolcu Öznur uğurlandı

Efsane futbolcu Öznur uğurlandı

'in ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden Göztepe'nin efsane kadrosunun futbolcularından Ertan Öznur, Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Efsane futbolcu Öznur uğurlandı

29.6.2021

Törene efsane takım kadrosundan Özer Yurteri, Fevzi Zemzem, Mehmet Fahri Türken, Ulvi Kiremitçiler, Nihat Yayöz, İsmail Sütçü, Mehmet Işıkal ve Cudi Vergili'nin yanı sıra başkan Vekili Talat Papatya katıldı. Stada alkışlarla getirilen Öznur'un sarı-kırmızılı bayrağa sarılı cenazesi, törenin ardından Avni Naili Limboz Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Göztepe camiası geçen yıl yine efsane takım oyuncularından Nevzat Güzelırmak ile Halil Kiraz'ı kaybetmenin acısını yaşamıştı.

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