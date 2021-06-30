Sarı-kırmızılılar Frankfurt’un orta saha oyuncusu Aymen Barkok için atakta

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, transfer harekatı hız kazandı. 10 numara arayışlarını sürdüren Göz-Göz yönetimi aradığı ismi Almanya'da buldu. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Fas uyruklu Aymen Barkok, için devreye girdi. Alman ekibinde geçen sezon iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki başarılı on numara için Göz-Göz yönetimi harekete geçti.

PAZARLIK MASASINDA

Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcunun menajeri ile transfer için harekete geçerken, futbolcudan olumlu yanıt alması halinde kulübü ile de önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak. 23 yaşındaki genç oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı sürüyor. Yüksek bonservis nedeniyle sarıkırmızılılar, futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

LOURENCY YOLA ÇIKTI

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bir süre önce açıkladığı Brezilyalı sağ kanat Lourency Rodrigues'in transferinin bitme aşamasında olduğu öğrenildi. Gil Vicente ile sözleşmesi sona eren futbolcuyla maddi şartlarda da pürüzlerin giderildiği ve 25 yaşındaki Sambacı'nın imza için İzmir'e geleceği öğrenildi. Lourency Rodrigues, geçen sezon 34 maçta forma giyerken, fileleri 5 kez sarsıp, 1 asist üretti.

KONTROLDEN GEÇTİLER

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, sezon öncesinde Medicana İzmir International Hastanesi'ne gelerek rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden geçti. Burada kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, göz ve diğer branşlarda muayeneleri yapılan futbolculara, daha sonra EKO, Efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirildi. Futbolcuların ve teknik ekibin sağlık kontrolleri 3 gün sürecek.