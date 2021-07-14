Göz-Göz’de rota İngiltere

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Göztepe, dış transferde atağa kalktı. Önceki gün Almanya Bundesliga 2 ekibi Holstein 1900'den sol kanat oyuncusu Makana Baku'yu İzmir'e getiren kurmaylar, aradığı orta sahayı da İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Championship ekibi Bournemouth'ta geçiren Jack Wilshere için temaslara başladı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 29 yaşındaki futbolcunun kesin olarak alınması için rapor verdiği ve yönetimin de derhal harekete geçtiği belirtildi.

BAŞKAN SEPİL GÖRÜŞÜYOR

Kulübüyle 1 Temmuz'da sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Wilshere için Göz-Göz elini çabuk tutmak istiyor. İngiltere Milli Takımı'nda da bir dönem forma giyen başarılı orta saha oyuncusu için yönetim, maliyet araştırmasına geçti. Oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, maddi şartların oluşması halinde transferi gerçekleştirmek istiyor. 29 yaşındaki Wilshere'in Göztepe'ye taraftar profili ve kulübün kurumsal yapısı nedeniyle sıcak bakabileceği öğrenildi.



ARSENAL'DE PARLADI

Arsenal altyapısında yetişen Wilshere, A takımda farklı dönemlerde 9 sezon görev yaptı. Bolton ve Bournemouth'ta da daha önce kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonda West Ham'a transfer oldu. Burada 2.5 sezon geçiren İngiliz orta saha geçen yıl ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Bournemouth'a imza attı.



MAKANA BAKU 3 YILLIK İMZALADI

TAKVİYE çalışmaları doğrultusunda şimdiye kadar Kahraman Demirtaş, Şefik ve Arslanagic'e imza attıran Göztepe, prensip anlaşmasına varıp önceki gün İzmir'e getirdiği Makana Baku'yu da resmen kadrosuna kattı. Bonservisi Almanya Bundesliga 2 ekibi Holstein 1900'de olan Kongo asıllı Alman sol kanat oyuncusu dün 3 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Polonya'da Warta Poznan'da kiralık olarak geçirmişti. Göz-Göz, bir süredir İzmir'de karantinada olan Lourency Rodriguez'e de imza attıracak.

BURAK HAKERLER