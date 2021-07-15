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Yeni aday Cartagena G.Saray, Godoy Cruz ile sözleşmesi

G.Saray, Godoy Cruz ile sözleşmesi sona eren yıldız isimle ile ilgileniyor.

Yeni aday Cartagena G.Saray, Godoy Cruz ile sözleşmesi

15.7.2021

Gelecek hafta PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferde gaza basan Galatasaray'ın Arjantin takımı Godoy Cruz ile sözleşmesi sona eren Perulu orta saha Wilder Cartagena ile ilgilendiği iddia edildi. Peru basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın bonservisi elinde olan 26 yaşındaki oyuncu ile anlaştığı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.

ROSARİO CENTRAL OLMADI
'Bomba' başlığıyla duyurulan haberde oyuncunun Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü belirtilirken, Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro olan Perulu orta saha oyuncusu 10 kez de ülkesinin milli takımında görev yaptı. Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu.

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