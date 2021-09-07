Geçen yıl ameliyat olan 25 yaşındaki Boşnak savunmacı sezonun ilk yarısında oynamayacak

Göztepe'de savunmada Marko Mihojevic şoku yaşanıyor. Geçen sezon ameliyat olan ve sezon başı kampını da kaçıran Marko Mihojevic'in sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği bildirildi. Tedavisine devam edilen Boşnak stoperin, yokluğunda savunmada alternatif sıkıntısı yaşayan yönetimin, stoper arayışında olduğu öğrenildi. Göztepe'ye geçen sezon Almanya Bundesliga 2 ekibi Erzgebirge Aue'den transfer olan 25 yaşındaki stoper geçen sezon 20 maçta forma giyerken 2 de gol kaydetmişti.