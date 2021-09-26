Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan topladı. İzmir temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 5 puan aldı. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı 26 Eylül Pazar günü saat oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.