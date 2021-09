İrfan Can’a büyük tepki

Göztepe'nin Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta genç kaleci İrfan Can Eğribayat yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti. Sezon başında adı sık sık Galatasaray'la anılan genç eldivene taraftarlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sarıkırmızılı taraftarların yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçelilerin de yoğun tepkisine maruz kalan 22 yaşındaki file bekçisinin 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tuta- madığı öğre- nildi. Arkadaşlarının ve teknik ekibin teselli ettiği İrfan Can'ın İzmir dönüşünde herkesten özür dilediği ifade edildi. İrfan Can, iki sezondur Süper Lig'de yaptığı kurtarışlarla alkış toplamıştı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray maçının ardından sosyal medyada gündem Göztepeli İrfan Can'ın yediği hatalı goldü. Sporseverler genç eldiveni sosyal medyada eleştirdiler. İşte o yorumlar: "Ali Sami Yen'den sonra en büyük Galatasaraylı İrfan Can Eğribayat'tır", "Göztepe'de kara gece! Takım arkadaşlarının emeğini hiçe sayan İrfan Can'ın cezası olmalı", "Kaleci hata yapar anlarım İrfan Can ama yenik durumda iken kimse zaman geçirmeye oynamaz", "İrfan Can Eğribayat sözleşmeyi erken imzalamış", "İrfan Can Eğribayat her maç Galatasaray'dan hatalı gol yiyor. Araştırılsın", "Maçın adamı İrfan Can Eğribayat! İlk yarı pas attı Halil beceremedi, ikinci yarı kendi attı. Morutan'da kıpırdamadı. Helal olsun."