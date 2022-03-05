Aslan kritik virajda

SÜPER Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. G.Saray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi. Ligde oynadığı karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren Konya 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İKİ takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı G.Saray, 1-0 kazanmıştı. G.Saray'da Konyaspor maçı kafilesinde Feghouli yer almıyor. Kaleci Muslera ve savunma oyuncusu Işık Kaan'ın tedavilerinin tamamlanmasıyla takımda eksik kalmadı. Fernando Muslera, Ömer ve Mohamed kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.