Göztepe Lider Trabzonspor’a boyun eğdi

STAT: Medical Park



HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan



TRABZONSPOR: Uğurcan - Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen (Dk. 46 Yusuf, Siopis, Berat (Dk. 46 Dorukhan), Abdülkadir (Dk. 74 Bakasetas), Visca, Nwakaeme (Dk.81 Kouassi), Cornelius (Dk. 46 Djaniny)



GÖZTEPE: İrfan Can - Kerim, Dino, Angel, Berkan, Obinna, Soner (Dk. 77 Yalçın), Aytaç (Dk. 64 Tijanic), Halil (Dk. 89 Lourency) , Cherif, Di Santo (Dk. 77 Jahovic)



GOLLER: Dk. 34 Nwakaeme, Dk. 37 - Dk. 53 Abdülkadir, Dk. 49 Djaniny (Trabzonspor) - Dk. 31 Halil, Dk. 42 Soner (Göztepe)



SARI KARTLAR: Uğurcan, Nwakaeme (Trabzonspor) - Aytaç Kara, Halil (Göztepe)

5'inci dakikada sağ kanattan topla hızlı çıkan Abdülkadir ceza sahası önündeki Nwakaeme ile ver-kaç yaparak ceza sahasına girdi. Topu çaprazdan kaleye gönderen Abdülkadir'in vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.



20'nci dakikada Nwakame sol kanattan topu ceza sahasındaki Cornelius'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.



23'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına gönderdiği pası alan Nwakaeme'nin vuruşunda top kaleci İrfan Can'ın ayağına çarparak geri döndü.



27'nci dakikada Uğurcan öne çıkarak topu çevirdi. Topu alan Aytaç Kara'nın vuruşunda Trabzonspor kalesine ilerleyen topu çizgi önünde Ahmetcan keserek, ceza sahası dışına çıkardı.





31'inci dakikada sol kanattan Berkan'ın uzun pasını alan Halil, Denswil ile girdiği mücadeleden topu alarak soldan ilerledi. Uğurcan ile karşı karşıya kalan Halil'in vuruşunda top sağdan filelerle buluştu: 0-1.



32'nci dakikada Trabzonsporlu oyuncular gol öncesi Göztepeli Halil'in Denswil'e faul yaptığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti. VAR kontrolü yapıldıktan sonra hakem Ali Şansalan golü geçerli saydı.





34'üncü dakikada sağ kanattan atağa kalkan Trabzonspor'da Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası çizgisinden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



37'nci dakikada orta sahadan topu sürerek gelen Visca, pasını solda bulunan Abdülkadir'e gönderdi. Kalesini terk eden İrfan Can'ın hazırlıksız yakalandığı pozisyonda Abdülkadir topu boş kaleye gönderdi: 2-1.



42'nci dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan'ın ceza sahasına gönderdiği topu önüne alan Soner'in vuruşunda top Uğurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle gitti: 2-2.



45'inci dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önüne alan Nwakaeme'nin şutunda top üst direkten dışarı çıktı.



49'uncu dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme'nin gönderdiği pası Djaniny alarak sol kanattan Göztepe ceza sahasına girdi. Öne doğru çıkan kaleci İrfan Can'ı çalımlayan Djaniny, topu boş kaleye gönderdi: 3-2.





53'üncü dakikada Dorukhan'ın gönderdiği pası alarak ilerleyen Abdülkadir, sağ kanattan çizgiye inen Visca'ya pas verdi. Visca beklemeden topu ceza sahası içine ortaladı. Savunmaya çarpan topun önüne gelmesiyle şutunu çeken Abdülkadir, topu bir kez daha ağlara gönderdi: 4-2.



68'inci dakikada Göztepe'nin atağında sol kanattan topu alan Berkan, ceza sahasının içine doğru orta yaptı. Trabzonspor kalesi önündeki Angel'in vuruşunda top yandan auta çıktı.



76'ncı dakikada Nwakaeme'nin Göztepe yarı sahasına gönderdiği pası alan Visca'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.



90+3'üncü dakikada Göztepe'nin atağını geri çeviren Trabzonspor'da Visca'nın Göztepe ceza sahasına gönderdiği pası alan Bakasetas'ın vuruşunda top kalecide kaldı.



Karşılaşma Trabzonspor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

UĞURCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor'da kart sınırında bulunan kaleci Uğurcan Çakır, 31'inci dakikada kalesinde gördüğü gole itirazda bulununca hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan kaleci Uğurcan, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.