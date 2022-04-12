Göztepe’de trafik karıştı

Spor Toto Süper Lig'de ligde kalma umutlarını tüketmesine rağmen Göztepe'nin devri için aday trafiği karıştı. Kulübün en büyük hissedarı olan Mehmet Sepil'in başkanlık görevinden istifa ederek Amerika'ya kaçmasının ardından devir işlemleri resmen başlarken, kulübün talipleri de gün geçtikçe artıyor.

Rus milyarder Roman Abramoviç, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ve Viven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Alim Emiroğlu'nun ardından yeni adaylar da çıktı.

Göztepe ile ismi anılan en güçlü ismin ise Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın olduğu öğrenildi. ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes'in de başkanlığını yürüten 74 yaşındaki iş insanı, 2018-2019 sezonunda da Göztepe'ye talip olmuş ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

ÖZİLHAN HAMLESİ

Özilhan'ın bu kez sarı-kırmızılı kulübü devralmak için ciddi adımlar attığı ve Sepil ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un Başkanı Recep Doğrul'un da adaylar arasında olduğu İzmir ekibine yatırım yapmayı planladığı ifade edildi. ■ BURAK HAKERLER



RECEP DOĞRUL: "GÖZTEPE'YE TALİBİM"

TUZLASPOR'UN Başkanı Recep Doğrul, Göztepe Kulübü'ne talip olduklarını açıkladı. Tuzla, Diyarbekir ve Bölgesel Amatör Kulüp ekiplerini bünyesinde barındıran İlhanlı Grup adına konuşan Doğrul, "Kendi bünyemizde Göztepe'ye talip olma kararı aldık. Ancak henüz resmiyete dökmedik. Maliyet araştırması yapıyoruz. Göztepe'yi hak ettiği yere yeniden getireceğiz. ■ FATİH ŞENDİL

OPERASYON KAPIDA

Süper Lig'de Kayserispor'a yenilen Göztepe, irtifa kaybetmeye devam ederken kadroda yeni bir yapılanma gündeme geldi. İrfan Can'ı kadro dışı bırakan, Ndiaye'yi de Çin'e satan Göz- Göz'de son Kayseri maçında kadroya alınmayan kiralık oyuncu Aytaç Kara ve yedek oturan Berkan ve Soner'in üzeri çizildi. Galatasaray'dan alınan Aytaç'ın İstanbul'a geri dönecek olması nedeniyle ligin geride kalan bölümlerinde forma giymesi zor gözüküyor. Taraftarların hedefinde yer alan Berkan Emir ve Soner Aydoğdu'nun da Kayseri maçına kulübede başlaması sonrası takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

GİYOTİN YİNE İNECEK

Teknik direktör Stjepan Tomas'ın kalan 6 haftada kadroda yeni bir yapılanmaya gideceği ve bazı oyuncuları da kızağa çekeceği belirtildi. Sezon sonunda ise kadroda geniş çaplı bir operasyon gündemde.