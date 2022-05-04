Göztepe’de flaş değişiklik! Kale atık Arda Özçimen’e teslim

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde tarihi skorla Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek taraftarını üzen Göztepe'nin kalesinde değişim yaşanacağı öğrenildi. Küme düştükten sonra prestij mücadelesi veren sarı-kırmızılı takımda kalesinde 7 gol gören Boşnak kaleci Kenan Piric'in yerine Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında genç file bekçisi Arda Özçimen'in eldivenleri devralacağı ifade edildi. 20 yaşında ve 1.94 boyundaki Arda, önceki hafta Gazintep FK deplasmanında 90 dakika görev almıştı.



Göztepe'de iyileşen Belçikalı stoper Dino Arslanagic'in de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Hafif sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyen Arslanagic bu hafta formasına kavuşacak. Son olarak yedek soyunan sol bek Berkan Emir'in de 11'de şans bulması bekleniyor. Göztepe'de U17 ve U19 takımlarında forma giyen gençlerin de kadroda yer alacağı bildirildi. İzmir temsilcisinde 17 yaşındaki Furkan Malak ve 18 yaşındaki Efe Can Saçıkara, Rizespor önünde ilk Süper Lig maçlarına çıktı.





AYTAÇ GÖZDEN DÜŞTÜ

Göztepe'nin devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Aytaç Kara, formaya hasret kaldı. Son olarak İttifak Holding Konyaspor deplasmanında ilk 11'de yer alan Aytaç, son 4 maçta kadroya alınmadı. Hafif sakatlığını atlatan ve antrenmanlarda takımla çalışan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.



İRFAN CAN'A FENERBAHÇE KANCASI

Göztepe'de taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'nin istediği iddia edildi. Kaleci Berke Özer'le yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı almayı düşündüğü ileri sürüldü. Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi.