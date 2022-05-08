Göz-Göz bildiğiniz gibi

Süper Lig'de son haftalarını geçiren Göztepe, dün Karagümrük deplasmanından da puan çıkartamadı: 3-1. 31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 47. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Halil Akbunar'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baku'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, top filelere gitti: 1-1. Fakat Göztepe'nin sevinci 4 dakika sürdü. 51. dakikada Biraschi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, hızla ceza yayı önüne hareketlendi.

EMRE MOR'DAN HARİKA GOL

Emre'nin ceza sahasının biraz gerisinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 64'te Caner'in ceza sahası içi sol çaprazda kullandığı serbest vuruşta Kerim'den seken topa arka direkte Burak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-1. Maç 3-1 Göztepe'nin mağlubiyetiyle sona erdi.

YİNE GALİP GELEMEDİ

SÜPER Lig'den düşen Göztepe dün de galibiyet hasretini dindiremedi. Son galibiyetini Başakşehir karşısında alan sarı-kırmızılı ekip üst üste 13. maçında da 3 puan hasretini dindiremedi. Göz-Göz bu süreçte 12 yenilgi alırken sadece 1 kez puan alabildi. İzmir ekibi bu süreçte Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Göztepe'de Baku geçen hafta olduğu gibi dün yine takımının tek golünü kaydetti. Geçen haftaki 7-1'lik maçta gol atan oyuncu dün de fileleri sarstı ancak galibiyet için yetmedi.

ADİS JAHOVİC ŞOKU

GÖZTEPE'DE Adis Jahovic sol uyluk arka bölgede kas zorlanması ve ödem sebebiyle dünkü mücadelede görev yapamazken bu futbolcunun yokluğunda Franco Di Santo forma giydi. Kaleci Kenan Piric de eşinin sağlık durumu nedeniyle maç kadrosunda yer almazken kalede eldivenleri genç file bekçisi Arda Özçimen giydi.