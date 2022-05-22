Göz-Göz’ün veda günü

SPOR Toto Süper Lig'de haftalar önce küme düşen Göztepe, bugün son maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkacak. Yeni Adana Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sezonu 28 puanla 19. sırada tamamlaması kesinleşen sarı-kırmızılılarda teknik sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacak. Serdar Sabuncu, "Süper Lig'de son maçımıza çıkacağız. Lige puan ya da puanlar alarak veda etmek istiyoruz" dedi.

BİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ

SON 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Göztepe'de teknik sorumlu Serdar Sabuncu şöyle devam etti: "Adana Demirspor karşısında iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Bize yakışanı sahada yapacağız. Yeni sezon öncesi oyuncuların performansını bir kez daha görme şansımız olacak. Gençlerimizle yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyoruz."