Göztepe’nin gururu taraftar

Spor Toto Süper Lig'e hazin bir sonla veda eden Göztepe'de tüm olumsuzluklara rağmen taraftarlar yine gurur tablosu oldu. Sarı-kırmızılılar, tarihinin en kötü performansını sergilediği Süper Lig'deki 5. sezonunda bitime 4 hafta kala rekorlarla küme düştü. Ancak Göz-Göz, tribünlere en çok taraftar çeken 6. takım olarak zirveyi zorladı. 2021-2022 sezonunda takımın sıralaması fark etmeksizin Göz-Göz taraftarları Gürsel Aksel Stadı'na akın ederken, Göztepe toplam 170 bin 558 seyirci topladı.

DOLULUK ORANINDA 3. SIRADA

Seyirci sayısında şampiyonluk yaşayan Trabzonspor zirveye konarken, Fenerbahçe 2., Galatasaray 3. oldu. Göz-Göz doluluk oranında da 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor yüzde 70.56 oranı ile yine ilk sırada yer alırken, F.Bahçe yüzde 51.68, Göztepe ise yüzde 45.55'lik doluluk oranı ile çok önemli bir desteğe sahip oldu. ■ BURAK HAKERLER

TİJANİC ELDE KALDI

GÖZTEPE'NİN sezon başında Polonya ekibi Rakow'dan 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı David Tijanic elde kaldı. Mehmet Sepil ve kurmaylarının, kulüp tarihinin en pahalı transferini yaparak, yüksek bir bonservis bedeliyle satışını planladıkları Tijanic'in takım küme düşünce piyasası yok oldu. Göztepe'de bu sezon beklenen performansını sergileyemeyen on numaranın talibinin olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda, bu sezon düzenli olarak şans bulamayan Sloven futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi devam ediyor. 24 yaşındaki on numaranın kulüpte kalıp kalmama konusunda kararsız olduğu öğrenilirken, kulüp bulması ve yüksek bir bonservis getirmesi halinde satışı planlanıyor.

İRFAN CAN'A KASIMPAŞA TAKİBİ

GÖZTEPE'DE taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakılmasının ardından yaklaşık 2 ay forma giymeyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Genç file bekçisinin adı uzun süre Galatasaray ile ciddi bir şekilde anılırken, sürpriz bir talip daha çıktı. İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan 23 yaşındaki eldiven için Kasımpaşa'nın da devreye girdiği kaydedildi. İrfan'ın 11 Haziran'da yapılacak olan Galatasaray'ın kongresini beklediği Aslan'dan olumlu bir dönüş olmaması halinde ise Kasımpaşa'nın teklifini değerlendireceği öğrenildi. Göztepe yönetimi İrfan Can için henüz bir bonservis bedeli belirlemedi