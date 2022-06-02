Sepil düğmeye basıyor

Süper Lig'den küme düştükten sonra derin bir sessizliğe bürünen Göztepe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce en kısa sürede kulübü devretmeyi planladığını dile getiren Mehmet Sepil, sezonun tamamlanmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen somut bir adım atmadı. Camia bekleyişe geçerken Sepil, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde görev yapan profesyonellerle vedalaşarak devir için ön hazırlıklara başladı. Tesislerdeki aşçı, antrenör, kondisyoner, analiz ve scout ekiplerinden oluşan profesyonellerin tazminatlarını yatıran Mehmet Sepil, yaklaşık 15 kişinin iş sözleşmelerine son verdi.

KİM DEVRALACAK?

Kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil'in bu hamlesi kulüp içerisinde "Yakın zamanda devir gerçekleşiyor" yorumlarına neden oldu. Kulübe Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'nın talip olduğu bilinirken, kulübün eski başkanı Hüseyin Altınbaş'ın da adı geçiyor. Bir Rus şirketinin de görüşmelere başladığı öğrenildi. Devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. ■ BURAK HAKERLER

BERKAN'A 'SÜPER' TALİP

GÖZTEPE'DE kadro yapılanması sürerken, bir oyuncuyla daha yol ayrımına gelindi. Sezon içinde Burekovic, Ndiaye, Nwobodo ve Soner'le yollarını ayırıp, lig biter bitmez de Di Santo ile vedalaşan Göztepe'de sol bek Berkan Emir'e de talipler çıktı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyla Karagümrük ve Hatayspor'un ilgilendiği ifade edildi. Yönetimin ise Berkan'a karşılık 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. Özellikle bu sezon taraftarın sık sık tepkisiyle karşılaşan Berkan'ın büyük ihtimalle yeni sezonda kariyerine Süper Lig'de devam edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunun başında Alanyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir şekilde sarı-kırmızılı formayı terletti. Yönetim kaleci İrfan Can, Halil ve Atınç'ı da satıp kasasını doldurmayı amaçlıyor.

GÖZLER GENÇ KALECİ ARDA'DA

Göztepe'de sözleşmeleri devam eden kaleci Kenan Piric ve kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'ın yeni sezon öncesi takımdan gönderilmesi kararının ardından gözler genç eldiven Arda Özçimen'e çevrildi. Geçen sezon 5 resmi karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki oyuncunun as kaleci olması düşünülürken yine de bu bölgeye takviye yapılması bekleniyor.

TARAFTARDAN YENİ BESTE

Süper Lig'e 5 yılın ardından veda etmek zorunda kalan Göztepe'de taraftarlar isyanlarını yeni bir beste ile dile getirdiler. 'İsyan Marşı' gibi Türkiye ve hatta Avrupa'da da ses getiren tribün besteleriyle dikkat çeken taraftarlar, bu kez istifa eden başkan Mehmet Sepil ve kurmaylarını hedefine aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların, "Kravatlılar gidecek, Göztepe bizim kalacak" sözlerinin yer aldığı bestesi büyük beğeni topladı. Sosyal medyada çok fazla etkileşim alan beste kısa sürede en çok izlenen paylaşım oldu.