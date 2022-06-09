Göztepe’de teknik trafik

GÖZTEPE'NİN yüzde 70 hisselerini alacak olan Danimarkalı Rasmus Ankersen'in teknik direktör listesi hayli kabardı. Sepil ile el sıkıştıktan sonra önceliği teknik heyete veren 39 yaşındaki iş insanının tercihi yabancı dil bilen bir çalıştırıcı olacak. Sepil ve kurmayları, Ankersen'e adaylar konusunda yardımcı olurken listedeki teknik direktörlerin sayısı da 5'e çıktı. Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ve A.Ordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu'nun ardından Rasmus Ankersen, üç önemli ismi gündeme aldı.

TAMER TUNA İSMİ ÖN PLANA ÇIKTI

YABANCI dil bilen adaylar arasında daha önce iki dönem Göztepe'yi çalıştıran Tamer Tuna'nın ismi ön plana çıkarken, geçen sezon Manisa FK'da başarılı bir grafik yakalayan Turgay Altay da adaylar arasında yerini aldı. Süper Lig ekibi Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in de Göztepe için ismi geçiyor. Önümüzdeki günlerde Göztepe'nin devri için resmi imzaları atacak olan Danimarkalı Ankersen'in Türkiye'deki temsilcileri listedeki teknik adamlardan görüşme talep etti. Devir işlemlerinin ardından şampiyonluğa oynayacak kadro planlamasına giren Ankersen öncelikle teknik direktör sorununa bir çözüm bulacak. ■ BURAK HAKERLER

G.SARAY YILDIZLARI İSTİYOR

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olarak yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu, listesine Göztepeli iki yıldızı ekledi. Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat ve transferin gözdesi konumundaki kaptan Halil Akbunar, Hamamcıoğlu'nun radarına girdi. Başkan adayı, Göztepeli iki yıldız ile menajeri vasıtasıyla ilk teması kurarken, başkanlık koltuğuna oturması halinde transfer için somut adımları atacak. Göztepe'den ayrılmayı kafasına koyan İrfan ve Halil için henüz bonservis bedeli belirlenmezken, kulübün yeni başkanı Ankersen iki yıldız ile ilgili son kararını verecek