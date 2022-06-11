Göz-Göz’e koşuyor

Göztepe'nin yeni patronu Rasmus Ankersen'in gelecek hafta İzmir'e gelip devirle ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenilirken sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yaşanıyor. 39 yaşındaki Danimarkalı iş insanının kadroyu oluşturmaya yönelik girişimleri sürerken bu yıl yine İngiliz ekiplerinden Southampton'a yatırım yapan Ankersen'in bu kulüpten İzmir ekibine takviye yapacağı gelen haberler arasında. Southampton kulübünün genç isimlerini Göztepe'ye kazandırmayı planlayan Ankersen'in takımın 22 yaşındaki sağ beki Yan Valery'i getirebileceği ileri sürüldü.



1 YILI DAHA VAR

Geçtiğimiz günlerde Murat Paluli ile yollarını ayıran ve bu bölge için arayışta olunduğu bilinirken Southampton ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kariyerine İzmir'de devam etmeye yakın olduğu ekiplerinşimleri den sen'in lerde kariyeetmeye konuşuluyor. Uzun yıllar Southampton forması giyen Fransız oyuncu 2020-2021 sezonunda bir başka İngiliz kulübü Birmingham'da da görev almıştı.

LİS'İN GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiltere'de Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen'in Southampton kulübüne kazandırmayı planladığı Mateusz Lis'i de Göztepe'ye getirmeyi düşündüğü ileri sürülmüştü. Geçen sezon Altay forması giyen Lis, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutmuş ve sağlık kontrolünden geçtiği bildirilmişti. İngiliz ekibinin 25 yaşındaki file bekçisini takımda tutmayı düşünmediği kiralık olarak verme planı sonrası Göztepe ön plana çıktı. Oyuncuyla ayrıca Fransa takımlarından Le Havre'nin de ilgilendiği biliniyor.

FAZLA ŞANS BULAMADI

Göztepe'ye gelmesi beklenen Yan Valery, geçen sezon İngiliz kulübü Southampton'da fazla şans bulamadı. 22 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de geçen yıl sadece 5 maça çıkarken toplamda 370 dakika sahada kaldı. Lig dışında FA Cup ve İngiltere Kupası mücadelelerinde ise 3'er kez görev alan Fransız futbolcu, bu iki kulvarda da toplamda 480 dakika şans buldu.