Göztepe’den teknik hamle

Süper Lig'den 5 yıl aradan sonra küme düşen Göztepe'de futbolun tek patronu olacak olan Rasmus Ankersen teknik direktör seçimi için kolları sıvadı. Danimarkalı Ankersen, kulübü 8 yıldır yöneten Mehmet Sepil ile hisselerin yüzde 70'inin devri için anlaşma sağlarken önceliği teknik adam seçimine veriyor. Eski futbolcu Murat Erdoğan'dan şirketi aracılığıyla danışmanlık hizmeti alan Danimarkalı iş insanı Ankersen teknik direktör adaylarını 3'e çıkardı. Göztepe'nin yeni yönetimi Hüseyin Eroğlu ve Turgay Altay'ın ardından adayları arasına Fuat Çapa'yı da ekledi. Altınordu'da uzun yıllar görev yapan Hüseyin Eroğlu ile önceki gün yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Ankersen, Altay ve Çapa ile görüşme gerçekleştirecek. UEFA Pro-Lisans'a sahip olan 53 yaşındaki Çapa, son olarak Samsun'da görev yapmıştı.



GEÇEN YIL SAMSUN'DAYDI

SAMSUN ekibinde geçen sezon toplamda 25 maça çıkan Çapa, teknik direktörlüğe Belçika'da başladı. Turnhout ekibinde kariyerine başlayan Çapa, yurtdışında Maacchelen, Hausden-Zolder, Hamme Maastricht, Roosendaal'da görev yaptıktan sonra Türkiye'de de G.Birliği, Kasımpaşa, K.Erciyes, Antalya, Bolu, Eskişehir, Ankaragücü'nde çalıştı. Ankersen'in birkaç gün içinde Fuat Çapa ile bir araya geleceği öğrenildi.

ANKERSEN RÜZGARI

Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devralmaya hazırlanan Sport Republic'in kurucu ortaklarından Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, önceki gün Gürsel Aksel Stadı'nda Türkiye-Litvanya maçını izledi. Kulübün kuruluşunun 97. yılında İzmir'de olan Ankersen, Mehmet Sepil'le birlikte özel locadan müsabakayı takip etti. Ankersen'i stadyumda gören taraftar büyük heyecan yaşadı. Göztepe'ye gönül veren futbolseverler Danimarkalı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.