Piric Kıbrıs’ta

Göztepe'de mevcut kadroda bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı kaleci Kenan Piric, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile anlaşma sağladı. Sarıkırmızılı ekiple sözleşmesi devam eden 1 numara, yeni ekibine imza atarken Göztepe'nin bu transferden alacağı bonservis bedeli açıklanmadı. Sezon devam ederken, sözleşmeleri süren Cherif Ndiaye Çin'e, Obinna ise ABD ekibi Cincinnati'ye transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesini fesheden Soner Aydoğdu da Antalya'ya imza atmıştı. 27 yaşındaki Piric yarım sezonda 4 maçta forma giyerken, 14 gol yedi.

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