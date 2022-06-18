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Haberler Göztepe Piric Kıbrıs’ta

Piric Kıbrıs’ta

Sözleşmesi devam eden Boşnak kaleci önceki gün Larnaca ile sözleşme imzaladı

18.6.2022

Piric Kıbrıs’ta
Göztepe'de mevcut kadroda bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı kaleci Kenan Piric, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile anlaşma sağladı. Sarıkırmızılı ekiple sözleşmesi devam eden 1 numara, yeni ekibine imza atarken Göztepe'nin bu transferden alacağı bonservis bedeli açıklanmadı. Sezon devam ederken, sözleşmeleri süren Cherif Ndiaye Çin'e, Obinna ise ABD ekibi Cincinnati'ye transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesini fesheden Soner Aydoğdu da Antalya'ya imza atmıştı. 27 yaşındaki Piric yarım sezonda 4 maçta forma giyerken, 14 gol yedi.
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