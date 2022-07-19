Göztepe’den umut atağı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda gözünü üst sıralara diken Göztepe'de yönetim, transferde eski yıldızını takibine aldı. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve ekibinin son hedefi ise Giresunspor ile sorun yaşayan eski golcüsü Umut Nayir oldu. Süper Lig ekibinde kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki golcü oyuncuyla menajeri kanalıyla temasa geçildi. Umut Nayir Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı 2016-2017 sezonunda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giymiş ve attığı gollerle Süper Lig hasretine son veren isim olmuştu.

BÜYÜK BASKI VAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Umut'a Göz-Göz'e gelmesi yönünde baskı yapıyor. Karadeniz ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli golcü ile maddi şartların oluşması halinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Göztepe yönetimi, forma giydiği dönemde Osmanlıspor'dan futbolcunun bonservisini almaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Umut, Göztepe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Ankaragücü, Beşiktaş, Bursa, Hajduk Split ve Giresunspor'da oynadı. ■ BURAK HAKERLER

YUNUS EMRE GEDİK YENİDEN GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak kulübünün pürüz çıkarması sonrası vazgeçtiği 1461 Trabzonlu sol bek Yunus Emre Gedik'i yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların vazgeçtiği Yunus Emre ve kulübüyle pürüzleri giderdiği öğrenildi. Emre Gedik'in en kısa sürede Göz-Göz ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Manisa FK'dan ayrılan Sadi Karaduman ile de temaslarını sürdürüyor.



YEDİNCİ TRANSFER YASİN

2022-2023 sezonunda Spor Toto Birinci Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de kadro yapılanması devam ederken Sports Republic şirketinin yürüttüğü transfer çalışmaları çerçevesinde şu ana kadar Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener kadroya katılmıştı. İzmir temsilcisi, son olarak Samsunspor forması giyen ve serbest statüde bulunan eski oyuncusu Yasin Öztekin için de geçtiğimiz hafta girişimlere başlamıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Yasin, sarı-kırmızılı ekibin 7. transferi olmaya hazırlanıyor