Göz-Göz’den bek atağı

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İzmir ekibi Göztepe'de gündem sol bek transferi. Savunmanın solunda görev yapan Berkan Emir'i 1 milyon lira bonservis bedeliyle TFF Birinci Lig ekibi Eyüpspor'a satan Göztepe yönetimi aradığı sol beki Ankara'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen Başkent ekibi Ankaragücü'nden Yasin Güreler'i gündemine aldı.

31 yaşındaki futbolcu ile menajeri kanalıyla temasa geçen Göz-Göz yönetimi, transferini bitirme aşamasına geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Yasin ile her konuda anlaşma sağlarken kulübü ile bonservis engelini aşmaya çalışıyor. Yasin'in sarılacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulurken, Göz-Göz ya bedelsiz ya düşük bir bedelle bu transferi bitirmek istiyor.

İZMİR'DE VİTRİNE ÇIKTI

İzmir doğumlu olan ve daha önce bir diğer İzmir ekibi Menemenspor'da forma giyen başarılı futbolcunun da Göztepe forması giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun bonservis sorununun da 1-2 gün içinde çözüme kavuşturulup, Yasin'in sarı-kırmızılı kulübe imza atması bekleniyor.

AMATÖR'DEN SÜPER LİG'E

YASİN Güreler, İzmir amatör küme ekibi Yeşilova'da yetişirken Menemenspor tarafından 2011'de profesyonel yapıldı. 2018-2019 sezonu başında Hatayspor'a transfer oldu. Tuzla'da da forma giydikten sonra sezon başında Başkent ekibinin yolunu tutan Yasin, 11 yıllık profesyonel kariyeri sonunda ikinci kez bu sefer Başkent ekibiyle Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı.

YUNUS TAMAM

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak 1461 Trabzon forması giyen Yunus Emre Gedik'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Yunus Emre Gedik'e "Hoş geldin" diyerek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Eyüpspor altyapısından yetişen Yunus Emre Gedik, kariyerinde Ümraniyespor, Şanlıurfaspor ve 1461 Trabzon formalarını giydi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, transfer politikası gereği kaleci Ferhat Kaplan ile görüşmeleri durdururken genç bir ismi gündemine aldı. İzmir ekibi, Gaziantep FK forması giyen Ekrem Kılıçarslan ile prensipte anlaşmaya vardı. Genç kaleci kiralık olarak takıma katılacak.