Göztepe’nin gözü Fener’de

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon kadro yapılanmasında çoğunlukla gelecek vadeden genç oyunculara yönelen Göztepe'nin hedefinde Fenerbahçe var. Göz-Göz'de futbolun başına geçecek olan Danimarkalı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe'den üç genç yıldız adayına talip oldu.

Sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye için Kanarya'dan 19 yaşındaki Tiago Çukur'un yanı sıra sağ kanat Burak Kapacak (22) ve orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'ya (21) talip oldu. Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulmaları zor olan üç yıldızın da kiralanması hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un da Tiago ile birlikte Burak ve Muhammed'in kiralanmasına tecrübe kazanmaları açısından sıcak baktığı öğrenildi.

İZMİR'E DAHA YAKINLAR

Sarı-kırmızılılar, üç genç için resmen devreye girerken, Jesus ile birlikte futbolcuların kararı da transferde etkin olacak. Tiago ile birlikte Burak ve Muhammed'e Süper Lig ve 1. Lig'den çok sayıda ilgi olduğu öğrenilirken, futbolcuların Göztepe'nin kurumsal yapısı ve taraftar profili nedeniyle İzmir'e sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı yönetim, en kısa sürede bu oyunculardan en az ikisini kadrosuna katmayı planlıyor.

■ BURAK HAKERLER