Göztepe’de tarihi devir

Göztepe'de Mehmet Sepil ve İngiliz merkezli Sports Republic şirketi arasındaki devir işlemleri dün resmen gerçekleşti. Kulübün sekiz yıldır başkanlık görevinin sürdüren Mehmet Sepil ile Sports Republic şirketinin Danimarkalı ortağı Rasmus Ankersen arasında resmi imzalar atıldı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki törende iki taraf arasında yapılan anlaşma gereği, Göztepe'nin hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Sepil, kulübün yüzde 70'ini Sports Republic şirketine devretti. Ankersen Göztepe'nin yeni başkanı olurken, törende Sports Republic şirketinin sahibi ve Southampton Kulübü Başkanı Henrik Kraft da yer aldı.



İLK YABANCI BAŞKAN OLDU

Türkiye'ye ilk yabancı yatırımcıyı getiren Göztepe'nin aynı zamanda ilk yabancı başkanı olarak da tarihe geçen Rasmus Ankersen, taraftarlardan sabır istedi. "Para saçmaya gelmedik" diyen Ankersen, "Kulüpler hemen başarıya ulaşmaya çalışıyorlar. Daha sonra da finansal olarak problem yaşıyorlar. Dolayısıyla biz yatırım yapacağız. Bir yere varamayacaksak para saçmaya gelmedik. Herkes çabucak başarı istiyor, böyle bir eğilim var. Evet çok hırslıyız, çalışacağız. Taraftarları gururlandırmak için tüm enerjimizi harcayacağız. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz" dedi.



AVRUPA UZAK GÖZÜKÜYOR

Göztepe'nin bulunduğu şehir, tutkulu taraftar profili, stat ve tesisiyle harika bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ankersen, "Çok büyük takım olabilecek bir kulüp görüyoruz. Şu an hakettiği yerde değil ancak biz metotlarımızla büyük bir değişiklik getirebiliriz. Amacımız tek sezonluk başarı değil aşama aşama ilerlemek. Bu sadece 24 saatte gerçekleşmiş bir yatırım değil. 18 ayda takımı Süper Lig'e çıkarmak, doğru altyapıyı ve doğru yapıyı oluşturmak için. Bir gün Göztepe Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek. Süper Lig'e geldiğimiz zaman 3 yıl içinde bakacağız. Ama Avrupa şu an uzak gözüküyor" dedi.





"LONDRA'DA YASIYORUM, SIK SIK GELECEĞİM"

Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen, dünkü devir töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ankersen'den inciler:

- 80 milyonu aşkın bir insan futbol için deliriyor.

- Deneyimlerime baktığınız zaman başarıların geleceğini düşünüyoruz.

- İzmir'i daha önce ziyaret ettim. Gerçekten burada özel bir şey olduğunu hissettim.

- Son sezon zorlu bir sezondu. Ve şimdi zorlu bir iş daha başlıyor.

- Londra'da yaşıyorum ve orada kalacağım. Olabildiğince çok geleceğim, bütün stratejilerde yer alacağız.

- Süper Lig için tarih veremeyebilirim. Doğru şeyleri doğru adımlarla yapacağız.

SPORTİF DİREKTÖR GELİYOR

Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus takımı bir sportif direktöre emanet edeceğini ifade etti. Danimarkalı iş insanı bugün sportif direktörün kim olacağı ile ilgili resmi açıklamanın yapılacağını ifade ederken, bu ismin daha önce Yeni Asır Gazetesi'nin gündeme getirdiği isim olan Ivan Mance'ın olması bekleniyor. Sports Republic şirketi bünyesinde yer alan 39 yaşındaki eski Hırvat kaleci Mance daha önce Hırvat ekibi Rijeka'da scout bölüm müdürü ve sportif direktör, Güney Kıbrıs ekibi Pafos'ta teknik heyet sorumluluğu görevini de yürüttü.

MEHMET SEPİL: GÖZTEPE ANAYASASI'NI YAZACAĞIZ

Göztepe'de amatör branşları yönetecek olan Mehmet Sepil, önemli açıklamalar yaptı. Sepil, "İlk işimiz amatör branşlarla ilgili olacak. Göztepe'nin anayasasını yazacağız. Yönetim kurulu oluşturacağız, ekibi toplayacağız. Oyuncu yetiştireceğiz. Bir sürü branş teklifi de geliyor. Adımlarımızı sağlam atacağız. İzmir'den gençler çıkarıp, Türkiye çapında, Avrupa çapındaki başarıyı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Göztepe'yi yeniliyoruz. 100. yılımıza üç yıl kaldı. Bu süreçte çok daha iyi hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.



■ BURAK HAKERLER