Göztepe’de yüzler gülmüyor

1. Lig'de son olarak Bandırmaspor'a yenilen Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak üç puan hasretini 3 maça çıkarttı: 0-0. 12. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan İlker Karakaş'ın yerden ön direğe gönderdiği topa Aksel Aktaş dokundu, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı. 41'de Mesut, ceza sahasına sokularak şutuna attı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

HÜCUMDA FAZLA ETKİLİ OLAMADI

52'de ceza sahası dışıında topla buluşan Mesut, direkt kaleye vurdu. Übeyd, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 62'de Yasin son çizgiye inip içeri çevirdi, kafalardan seken top Tijanic'in önünde kaldı. Oyuncunun vuruşu yerdeki takım arkadaşı Hüsamettin'den döndü. 65'te sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına kat eden Barış Alıcı, topu kaleye vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 82'de Yasin'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hüsamettin'in sert şutunu Ubeyd çıkardı. Karşılaşma da 0-0 bitti.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

GÖZTEPE'NİN Gürsel Aksel Stadı'nda Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırladığı mücadelede tribünler boş kalmadı. Maç öncesi ısınma bölümünden itibaren tam desteğe başlayan Göztepeliler, futbolcuları ise tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Göztepe'nin üst üste küme düştüğü yıllarda yapılan 2 Eylül İsyan Yürüşü'nün yıl döneminde taraftarlar bayraklarla ve yoğun tezahüratlarla şov yaptı.