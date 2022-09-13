Göztepe’de ikna turları

S por Toto 1. Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance, bol alternatifli listeden Volkan Demirel'in ismini ön plana çıkardı. Son olarak Karagümrük'te görev yapan genç teknik adamla yönetim vakit kaybetmeden bağlantıya geçti. 40 yaşındaki genç teknik adama, "Gel projenin başına geç" teklifi yapıldı. Ancak öncelikli hedef olarak Süper Lig'de takım çalıştırmayı planlayan Demirel, düşünmek için Göztepe'den süre istedi.

PLASE FUAT ÇAPA

Demirel'i ikna turlarına başlayan sarı-kırmızılıların hedefindeki ikinci isim ise Fuat Çapa oldu. Son olarak geçen sezon Samsunspor'da görev yapan ve şu an Belçika'da yaşayan 54 yaşındaki Çapa da Başkan Ankersen'in kriterlerine uyuyor. Çapa'nın 5 dil bilmesi de avantaj olarak kabul edilirken, deneyimli teknik adamın aracılar vasıtasıyla nabzı yoklandı. Çapa'nın Göz-Göz'ün başına geçmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

ÜÇ ADAY DAHA

Altınordu eski teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun da listede olduğu ancak kendisiyle henüz irtibata geçilmediği öğrenildi. Eroğlu'nun yanı sıra teknik direktörlük kariyerine yeni giriş yapacak Sabri Sarıoğlu ve iki farklı dönem Göztepe'yi çalıştıran Tamer Tuna da alternatif adaylar arasında bulunuyor.

DEĞİŞİM GÜNDEMDE

SPOR Toto Birinci Lig'de pazar günü Altınordu ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de değişim gündeme geldi. Göz-Göz'de son oynanan Bolu maçını kaybeden on birde bazı bölgelerde değişiklik yapılması bekleniyor. Savunmada Gottwalt'ın yerine Marko'nun forma giymesi beklenirken, orta alanda Tijanic'in yerine Emre Çolak ileri uçta da verim alınamayan Hüsamettin yerine de yeni transfer Ajdin Hasic'in görev yapması planlanıyor. Sarı-kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan stoper Atınç Nukan ve 20 yaşındaki golcü Ali Akman'ın bir an önce sahalara dönmesi için de çalışmalar sürüyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan maçın biletlerinin yarın satışa çıkması bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER