Demir adam

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde konuk ettiği Altınordu'yu Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenerek milli maç arasına 8 puanla 11. sırada giren Göztepe'de stoper Emir Ortakaya adeta parladı. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki futbolcu tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıp 540 dakika görev aldı. Defansın göbeğinde sol stoper olarak görev yapan genç oyuncu şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. Hem yaptığı müdahalelerle dikkat çeken hem de oyun kurma yeteneği ile göze giren Emir, Türk futbolunda geleceği en parlak isimler arasında gösterilmeye başlandı. Göztepeli futbolseverler de Altınordu maçı sonrası Emir'e tezahüratlar yaparak genç futbolcunun hakkını verdi.

F.BAHÇE'YE DÖNECEK

Göztepe'nin 1 yıl kiraladığı Emir, 2022-2023 sezonu sonunda kulübü Fenerbahçe'ye dönecek. Babası da eski futbolcu olan Emir, kariyerinde yıllarca Karşıyaka dahil birçok kulüpte forma giyerek şu an menajerlik yapan eski stoper Ulaş Ortakaya'nın oğlu.

GÖZTEPE'DE TEKNİK TRAFİK

SPOR Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Bolu maçının ardından teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe'nin, yeni teknik direktör için yaptığı görüşmeler bir türlü çözüme ulaşmadı. Pazar günü oynanan Altınordu derbisine altyapı antrenörleriyle çıkan sarı-kırmızılıların Schalke 04 U-17 Takımı'nı çalıştıran Onur Cinel'le bugün bir görüşme daha yapmayı planladığı öğrenildi. Başkan Rasmus Ankersen'in genç teknik adamı çok istediği bilinirken temasların birkaç gün içerisinde netleşeceği gelen haberler arasında.