Göz-Göz’de Kaplan sesleri

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de 14 gündür süren teknik direktör belirsizliği devam ederken, yönetim yeni bir ismi listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Son olarak ciddi olarak ilgilendiği Onur Cinel'in transferinden sonuç alamayan Göz-Göz yönetimi daha önce listesinde yer alan Mustafa Kaplan'ı favorileri arasına yerleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Adanaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adamla görüşme kararı aldı.

İZMİR'DE BİR GÖRÜŞME YAPACAKLAR

MİLLİ maçlar için verilen arada teknik direktör sorununu gideremeyen Göz-Göz'de, Sportif Direktör Ivan Mance'nin hafta içinde Mustafa Kaplan ile İzmir'de bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yeni anlaştığı Adana ekibiyle 5 maça çıktıktan sonra görevinden istifa eden Kaplan'ın Göztepe'nin başına geçmeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin de İzmir'deki görüşmenin ardından çok olumlu referanslar aldığı Kaplan ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAPLAN'IN ALTERNATİFİ BAYRAM BEKTAŞ

TEKNİK direktörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan Kaplan, Ankaragücü, Hacettepe, Giresunspor ve Adanaspor'da görev aldı. Yönetim, teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü 14 günlük sürede Volkan Demirel ile anlaşma sağlayamamış, daha önce takımı çalıştıran Bayram Bektaş'ı da alternatif isim olarak belirlemişti. Teknik adam probleminin en kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

GÖZTEPE'DEN İYİ PROVA

GÖZTEPE, dün Ege ekibi Bodrumspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanarak güven verdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki maça Göz-Göz, Ekrem, Tarık, Atınç, Marko, İsmail, Mesut, Tijanic, Hasic, Mamah, Emre Çolak ve Ali Akman on biri ile başladı. Sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Ali Akman'ın golüyle 1-0 öne geçerken 55. dakikada Bodrum ekibi Drazic ile skora dengeyi getirdi: 1-1. 69'da Palmer Göztepe'yi tekrar öne geçirdi: 2-1. Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

■ BURAK HAKERLER