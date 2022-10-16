Haydi Göz-Göz

SPOR Toto 1. Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçen Göztepe, bugün evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Bay geçtiği hafta sonu rakiplerinin aldığı puanlarla iki sıra daha gerileyerek 8 puanla 14. basamakta yerini alan Göz-Göz, İstanbul ekibini de yenerek taraftarı önünde 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor.

TUĞBEY VE DİNO CEZALI

Son oynanan Pendikspor maçında kırmızı kart gören Tuğbey Akgün ve kart cezası bulunan Arslanagic ise forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Palmer, Gottwalt, Emre ve Yalçın görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Hafta başından beri İzmir'de bulunan başkan Rasmus Ankersen de mücadeleyi takip edecek.