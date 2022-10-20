Göztepe çok zorlandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe, evinde 3. Lig ekibi Karaköprü Bld'yi normal süresi golsüz sona eren maçta, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 yenerek tur atladı. 17'de Emre Fırtına'nın ortasında İbrahim'in kafasında top üst direkte patladı. 51'de Yasin'in kornerinde arka direkte Marko boş pozisyondan yararlanamadı. 72'de Kvasina'nın şutunda kaleciden dönen topu Yunus Emre boş kaleye gönderemedi. 81'de Atınç'ın harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamah, pozisyonu bitiremedi. 86 ve 88'de Kvasina pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelede normal süre 0-0 sonuçlandı ve uzatmalara geçildi. 100'de Tijanic'in kullandığı kornerde topa yükselen Mamah'a yapılan hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. 102'de topun başına geçen Yasin penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 110'da Yasin'in pasında Tijanic çok şık bir plaseyle skoru belirledi ve Göztepe bir üst tura yükseldi: 2-0.

GÖZ-GÖZ'DE KUPA TARİFESİ

GÖZTEPE'DE teknik heyet ligde son olarak oynanan Tuzlaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'deki tüm isimleri değiştirerek rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü. Kaleyi Arda'ya teslim eden tecrübeli teknik adam, Atınç, Hasic, Tuğbey, Uğur Kaan, Emirhan ve İzzet gibi isimleri de başlangıç kadrosuna monte etti. İsmail Köybaşı ve Emir Ortakaya ile kart cezalısı Emre Çolak ise kadroda yer almadı.

FUTBOLCULARA TEPKİ DESTEĞE DÖNÜŞTÜ

GÖZTEPE'DE, ilk yarısı golsüz tamamlanan Karaköprü Belediyespor maçında taraftarlar futbolculara tepki gösterdi. Üçüncü Lig'de mücadele eden rakibe karşı etkili bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı futbolculara ilk yarıda taraftarlar alkışlarla tepki gösterdi. İkinci yarıya yapılan değişikliklerle daha iyi başlayan Göz-Göz'de taraftar tekrar desteğe başlarken, uzatma bölümünde gelen goller ortamı yumuşattı.

ALİ AKMAN KADRODA YOKTU

Göztepe'de ligde son haftalarda şans bulamayan golcü oyuncu Ali Akman'ın kupa kadrosunun da dışında kalması dikkat çekti. Palmer, Yalçın ve Mesut sakatlığı nedeniyle forma giyemezken herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan genç yıldızın yedeklerde de olmaması şaşırttı.