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Haberler Göztepe Göztepe filede toparlanacak

Göztepe filede toparlanacak

19.1.2023

Göztepe filede toparlanacak

Türkiye Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nda lider durumda bulunan Göztepe'de teknik heyet Muratpaşa Belediye karşısında alınan mağlubiyete üzülmüyor. Ligdeki ikinci yenilgisini yine Antalya ekibi karşısında alan İzmir'in Sultanları, gözünü Vakıfbank maçına çevirdi. Çalışmalarına tam gaz devam eden Göz-Göz, 22 Ocak Pazar günü saat 14.30'da İstanbul temsilcisini Atatürk Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kadınlar, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibi 3-1 mağlup ederek müthiş bir seri yakalamıştı. Göztepe, seri başlatmak için VakıfBank'ı gözüne kestirdi.

OGÜN ÖZDEMİR

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