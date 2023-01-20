Göztepeli taraftar tedirgin

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiası Sakaryaspor yenilgisiyle sekteye uğrayan Göztepe'de taraftar yönetimin transferdeki sessizliğine tepkili. Sezon başında oluşturulan kadrodan Emre Çolak, Ajdin Hasic, Mesut Kesik ve son olarak David Tijanic ayrılırken, yönetim sadece ABD'den Michee Ngalina'yı takıma kazandırdı. Yönetimden orta alana ve ileri uca mutlak takviye bekleyen taraftarlar ise transferde geç kalındığı gerekçesiyle yönetime tepkili.

ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Giden yıldızların üzerine takımın en skorer ismi kaptan Yasin Öztekin ile ilgili çıkan transfer iddiaları da tepkileri artırdı. Taraftarlar, başkan Rasmus Ankersen ve ekibinden acil orta saha ve kaliteli golcü transferi istedi, ateş püskürdü.

TRANSFER İSTİYORLAR

HAKANGOKHAN35: Taraftara transfer haberinden umudu kestirip "Elimizdeki futbolcular gitmesin" diye dua mı ettiriyorsunuz? ALİOSMANTOKBAY: Antrenman fotoğrafları değil, transfer paylaşımlarında bulunun. OKTAYY_35: Transfer yapmamaya yemin mi ettiniz? MURAT AKKAPLAN1925: Golcü transferi istiyoruz. 19ERAY25: Transferler hani nerdeeee .

GÖZTEPE SIKINTILI

Göztepe'de yarın oynanacak olan kritik Erzurumspor maçı öncesi sakatlık ve ceza krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sakarya maçında sarı kart gören kaleci Ekrem cezalı duruma düşerken, aynı maçta sakatlanan Romal Palmer ise iki hafta sahalardan uzak kalacak. Ayrıca yine Sakaryaspor randevusuna ağır ateşle çıkan ve hastalığı geçmeyen sol bek İsmail Köybaşı da Erzurum deplasmanına götürülmeyecek. As kadrodan üç oyuncunun yokluğu kritik maç öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu. Zorlu deplasmanda kalede Ekrem'in yerine Arda, sol bekte İsmail'in yerine Yunus Emre ve orta alanda Romal Palmer'ın yerine de Obinna Mamah'ın forma giymesi bekleniyor.

YASİN'E YENİ KONTRAT İDDİASI

Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin'in takımdan ayrılıp Kocaelispor ile sözleşme imzalayacağına yönelik iddialara karşın dün futbolcunun sarı-kırmızılı ekipte kalmaya karar verdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübe 35 yaşındaki oyuncu için teklif gelmediği kaydedilirken yönetimin de Yasin'i kesinlikle bırakmayı düşünmediği hatta oyuncunun kontratını 1 yıl daha uzatmayı planladığı iddia edildi. Bu sezon başında Yılport Samsunspor'dan gelen Yasin Öztekin, takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. İzmir ekibinde daha önce 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da forma giyen tecrübeli futbolcu, bu sene 19 lig karşılaşmasında 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

BERKE ÖZBAY