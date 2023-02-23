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Göztepe'de Locadia

Kurmaylar, Hollandalı 29 yaşındaki golcü için girişimlere resmen başladı

23.2.2023

Göztepe’de Locadia
Spor Toto 1. Lig'de lige verilen aradan sonra Play-Off savaşı verecek olan Göztepe, ara transfer döneminde gözünü golcü takviyesine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, ileri uca bir takviye daha yapmayı planlarken son olarak İran'da Persepolis forması giyen Jürgen Locadia'yı gündemine aldı. Ocak ayında boşa çıkan ve herhangi bir bonservis engeli bulunmayan Hollandalı golcünün menajeri ile temasa geçildi. Hollanda ekibi Emmen altyapısında yetişen 29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro'yu bulurken maddi şartların oluşması halinde Göz-Göz'e transferi resmileşebilir
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