Filede Göztepe’ye çok büyük destek

Kadınlar 1. Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Göztepe Voleybol Takımı'nın 2022-23 yılı sponsorluk lansmanı Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşti. Ligde Play-Off'u garantileyen sarı-kırmızılı ekibin lansmanında eski başkan ve yönetici Mehmet Sepil, Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel'in yanı sıra şube sponsorlarımızdan EgeMoney kurucusu Farhad Moghadam Salimi, Lemar Lojistik Satış Uzmanı Hazal Güzel Arıcı ve Temizmama Yönetim Kurulu Başkanı Berk Çağatay yer aldı. Eski başkan Sepil "Göztepe'nin hedefi kesinlikle Sultanlar Ligi'dir. Bu başarı tesadüf değil.

HEDEF SULTANLAR LİGİ

Bunun için bu başarının içinde yer alan, en ufak emek veren herkese teşekkür ediyorum. Voleybol şubemize destek olan tüm sponsorlarımız bizim için çok değerli. Yakında Bolu'da iki etaplı bir Play-Off var. Takımımız ile bu heyecanı yaşamak güzel olur. Göztepe sadece futbol kulübü değildir" ifadelerini kullandı.