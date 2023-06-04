Göztepe’den Bajıc’e kanca

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'in kapısından dönen Göztepe'de gözler gelecek sezona çevrilirken takviye çalışmalarında da hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen İzmir temsilcisinin Giresunspor'da forma giyen Riad Bajic'e kanca attığı iddia edildi. Gündeminde Enis Destan, Dan N'lundulu, Onur Ayık ve Isaac Sackey gibi isimlerin de olduğu ifade edilen sarı-kırmızılı kurmayların Bosna Hersek 1. Ligi, Süper Lig, İtalya Serie A ve Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan 29 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Bajic, İtalyan ekibi Udinese'den kiralık olarak gittiği Brescia'dan sezon başında Giresunspor'a transfer olmuştu.

İLK TEMAS KURULDU

Tecrübeli futbolcu için Karadeniz ekibinin kurmaylarıyla ilk teması kurduğu ifade edilen Ankersen ve ekibinin daha detaylı bir görüşme için Süper Lig'in bitmesini beklediği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 1.60 milyon Euro olan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Bajic için Göz-Göz'ün öncelikle futbolcunun bonservisini almak için teklif hazırlayacağı, olumsuz bir durumda ise kiralama formülünü devreye sokabileceği belirtildi.

YERLİLERE 'SÜPER' TAKİP

GÖZTEPE'NİN yerli oyuncularına Süper Lig'den talipler var. Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken stoperler Emir Ortakaya ve Atınç Nukan'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Yalçın Kayan için birçok kulübün devrede olduğu belirtildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emir'i Göz-Göz bir sezon daha kiralamak isterken, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Samsunspor'un da oyuncu için girişmede olduğu vurgulandı. Yine İzmir ekibinin önemli isimlerinden olan Atınç da Süper Lig kulüplerinin listesine girdi. Göztepe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacıya Konyaspor'un talip olduğu kaydedilirken, Yalçın'ın da Alanyaspor ve Antalyaspor'un takibinde olduğu öğrenildi.