Göztepe durmuyor

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına son hız devam eden Göztepe, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş'i de renklerine bağladı. Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak'i resmen kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Göz-Göz, bir bomba daha patlattı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan ve bu sene kiralık sözleşmesi sona ererek sarı-lacivertli ekibe geri dönen Emir Ortakaya'dan oluşan stoper boşluğunu Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha ile doldurdu.

SARI-KIRMIZILILARA YARADI

Bordo-mavili ekibin, Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in yönettiği Southampton'dan Orsic'i transfer etmesi üzerine alışverişin karlısı İzmir temsilcisi oldu. Yeteneği ve hırsıyla birçok kulübün transfer listesinde ilk sıralarda bulunan genç oyuncu, Sport Republic şirketinin yürüttüğü başarılı transfer harekatıyla bonservisiyle beraber Göztepe'ye transfer oldu. Göz-Göz, geleceği parlak oyuncu ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

İzmir ekibi, sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu. Göztepe bu transfer karşılığında Karadeniz ekibine bonservis bedeli ödemedi. Taha'nın ilerleyen dönemlerde yurt içi ve yurt dışında herhangi bir kulübe transferi halinde Göztepe, Trabzonspor'a yüzde 20 pay verecek. Ayrıca, bordomavililer yurt içinden bir teklif gelmesi durumunda yapılan özel sözleşme gereği ön alım hakkına da sahip olacak.

YİNE ROTA SAMSUN

İzmir temsilcisi, Samsunspor ile yürüttüğü transfer köprüsünü iyice genişletti. Samsun ekibinin oyuncularını kıskaca alan Göztepe, savunmadaki transferlerin ardından son olarak orta alana takviye için kolları sıvadı. Geçen sezon Samsun ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'i radarına aldı. 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi bitecek oyuncunun transferi için Samsun yönetiminin bonservis bedeli için kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Samsun temsilcisinin Erzurum'da yapacağı kamp kadrosunda kadroya dahil edilmeyen orta saha ile masaya oturan kurmaylar, ilk görüşmeden olumlu ayrıldı. Önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapıp transferi bitirmek isteyen yönetimin somut adımlar atması bekleniyor.

TAKVİYELER SAVUNMAYA

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan İzmir temsilcisi, savunmaya öncelik verdi. Dino Arslanagic ve Emir Ortakaya'nın vedasının ardından bu bölgeyi Tarkan Serbest, Ogün Bayrak, Ali Dere ve Taha Altıkardeş ile güçlendiren İzmir temsilcisi, ilk olarak takviyeyi defansa yaptı. Öte yandan Göztepe'nin 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de İngiliz ekibi Southampton ile yapacağı hazırlık maçı biletleri belli oldu. Bugün satışa çıkacak biletler 40 liradan başlarken, tavan fiyat olarak 275 lira belirlendi