Sangare iddiası

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig hedefini vurmak isteyen Göztepe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve son olarak Southampton'dan Mateusz Lis ile imzalayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki Nazim Sangare'yi radarına aldı. Yasin Öztekin ve Tarık Çamdal gibi tecrübeli isimler ile yollarını ayıran İzmir temsilcisi, transferde bir dönem A Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli isim için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekipte 29 maçta forma giyen ve bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncunun Göz-Göz'ün Tarık'tan boşalan sağ bek eksikliğini gidermesi bekleniyor. Bir süredir Fenerbahçe kurmaylarıyla temasta olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncu ile masaya oturarak yeni sezona ilişkin hedeflerini iletti. Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu için Göztepe'nin beklentisi İstanbul ekibinden düşük bonservis bedeliyle transferi sonlandırmak.

SOUTHAMPTON HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaşacağı Southampton maçının hazırlıkları sürüyor. Cumartesi günü İngiliz devi ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda özel karşılaşmanın heyecanı yaşanıyor. İngiliz taraftarların da ağırlanacağı karşılaşma A Spor'dan saat 20.15'te naklen yayınlanacak.

ALTI MAÇLIK MİLLİ KARİYER

Mönchengladbach takımında profesyonel olan deneyimli oyuncu, A.Aachen, Düsseldorf, Osnabrück, Antalyaspor formalarını terletti. Öte yandan bir dönem A Milli Takımın formasını terleten Nazım Sangare, 6 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Deneyimli isim bu süreçte takımına gol veya asist katkısı sunamadı.

PENDİKSPORLU GÖKCAN'A KANCA

Göztepe, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Gökcan Kaya'ya kanca attı. Oyuncunun Pendikspor'un oluşturduğu Süper Lig kadrosunda yer almayacağı ifade edildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek oyuncu ile İzmir ekibi ilk teması gerçekleştirdi. Transfer için ailesiyle görüşmek isteyen ve önümüzdeki hafta başına kadar süre talep eden Gökcan, nihai kararını İzmir temsilcisine bildirecek.