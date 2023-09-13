Gözü İsviçre’de

Trendyol 1. Lig'de transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Göztepe gözünü İsviçre'ye çevirdi. Sarıkırmızılı kurmayların, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Yverdon Sport forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Varol Taşar'ı kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği kaydedildi. Bonservisi Luzern'de bulunan gurbetçi futbolcu, geçen sezonu FC Aarau'da geçirirken, 26 karşılaşmada forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Bu sezon Yverdon Sport'a kiralanan ve kulübü Luzern'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Varol'un transferinin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı kurmayların oldukça istekli olduğu ifade edildi.

70 GOL KAYDETTİ

Alman ekibi Laufenburg ve ardından İsviçre ekibi Old Boys altyapısında oynayan deneyimli kanat, Aydınspor 1923, Klingnau, Aargau ve Servette formalarını da giydi. Kariyerinde 227 mücadelede görev yapan Varol, rakip ağları 70 kez sarsarken, 38 kez de asist yaptı.

SARI-KIRMIZILILARDA DEĞİŞİM RÜZGARI

Pazar günü evinde Bandırmaspor'u konuk edecek Göztepe'de teknik ekibin hem sistem, hem de oyuncu revizyonlarına gideceği bildirildi. Teknik direktör Radomir Kokovic, Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum'la oynanan özel maçta 3'lü defans anlayışını değiştirdi ve 4'lü sisteme geçti. Göz-Göz'de Kokovic'in cezalı Atınç'ın yokluğunda defansta Nielsen ve Taha'yı oynatacağı vurgulandı. Ayrıca sakatlıktan kurtulan Ahmed Ildız ve Mamah'ın da büyük ihtimalle maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.