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Haberler Göztepe Deplasmanın efendisi

Deplasmanın efendisi

İzmir ekibi, 4 dış saha maçından 3 galibiyet, bir beraberlik çıkardı.

DOĞANCAN BİNGÖL
Deplasmanın efendisi

Trendyol 1. Lig'de yakaladığı müthiş seriyle dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin deplasman performansı göz dolduruyor. Son 4 haftadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakiplerine adeta korku saçıyor. Bu sezon gurbette mağlup olmayan tek takım olarak dikkat çeken ve 17 puanla 3. sıraya konumlanan sarıkırmızılılar, bu sezon oynadığı 4 dış saha maçından 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılarak 10 puanı hanesine yazdırdı. Deplasmanda 5 maça çıkan lider Eyüpspor'un ardından en çok puan toplayan takım olan Göz- Göz, rakiplerinin sahasında ezici bir üstünlük kurdu.

MARKO KVASİNA İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan sarı-kırmızılılar, forvet oyuncusu Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezon başında takıma gelen ve beklentileri karşılayamayan Avusturyalı futbolcu, bu sezon 1 maçta forma giymişti.

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