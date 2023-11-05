Göz-Göz’den seri sonu

Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Göztepe sahasında Kocaelispor'a tek golle mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Emir Ortaya kaydetti. Bu skorla Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, İzmir temsilcisi ise 20 puanda kaldı. 29'uncu dakikada Kocaelispor öne geçti. Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Emir takımını öne geçirdi. 0-1.

32'nci dakikada Ahmed İldiz'in savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Yalçın Kayan'ın şutunu Kocaelispor kalecisi Gökhan kurtardı. 45+2'nci dakikada Barış'ın ortasında Tanque kafayı vurdu, kaleci Lis topu kornere çeldi. 79'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Candeias'ın vuruşunda top direkten döndü. Göz-Göz mücadeleyi 1-0 kaybederek hem 5 maçlık galibiyet serisini hem de 7 karşılaşmalık namağlup serisini sonlandırdı.

7 KARŞILAŞMA SONRA HÜZÜN

GÖZTEPE'NİN 7 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor karşısında son buldu. 4. hafta oynanan Altay maçıyla başlayan namağlup seri, Bandırmspor beraberliği, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü galibiyetiyle sürmüştü. Ancak dün Körfez ekibiyle oynanan mücadeleden mağlup ayrılan İzmir temsilcisinin 7 haftalık serisi sonlandı.

KOKOVİC'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Kocaelispor ile oynanan hayati mücadelede geçtiğimiz hafta Keçiörengücü ile oynanan ve galip gelinen karşılaşmanın kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Kokovic, kart cezalısı Ogün'ün yerine Neilsen'i, Emre'nin yerine İsmail'i, Ümit'in yerine Celil'i, Tijanic'in yerine ise Ensar'ı sahaya sürmeye tercih etti.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

GÖZTEPE taraftarı, sarı-kırmızılı ekibin zirveye göz kırptığı kritik Kocaelispor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nda adeta görsel şölen oluşturdu. Maçın başlamasına saatler kala Güzelyalı'da toplanan 12. adam, marşlar ve besteler söyleyerek başlangıç düdüğünü bekledi. İlk düdükten dakikalar önce tribünlerdeki yerini alan binlerce taraftar maç boyunca takımı ateşlemek için hiç susmadan tezahüratlar yaptı.