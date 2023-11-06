Göztepe irtifa kaybetti

Trendyol 1. Lig'de zirveye göz kırparak Süper Lig ateşini yakan Göztepe, evinde ağırladığı Kocaelispor'a yenilirken 3 puanın yanı sıra irtifa da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, direkt rakibi olan Körfez ekibi karşısında sahadan eli boş ayrılarak 20 puanda kaldı. İzmir ekibi 2. sıradaki yerini Kocaeli'ye kaptırırken, dün diğer rakiplerinin de kazanmasıyla 3 sıra birden geriledi. Bandırmaspor, sahasında Altay'ı mağlup ederek 22 puanla 3. sıraya yükselirken, Bodrum FK, Ege derbisinde Manisa FK'yı 2-0 yenerek averajla Göztepe'yı solladı. İlk 7 içindeki G.Birliği haftayı bir puan ve Keçiörengücü de galibiyetle kapatırken Play-Off yarışı içindeki ekiplerden sadece sarı-kırmızılılar puan alamadı ve 5. basamakta konumlandı.

MÜTHİŞ SERİ SONA ERDİ

İzmir ekibi, Körfez temsilcisine 1-0 mağlup olarak 72 günün ardından sahadan boynu bükük ayrıldı. Göz-Göz, son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkartarak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Bu başarılı süreçte en son kalesinde konuk ettiği Bandırmaspor karşısında gol gören İzmir temsilcisi, 50 günün ardından da kalesinde ilk kez gol gördü ve bu serisi de son buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaeli karşısında teknik direktör Radomir Kokovic'in sahaya sürdüğü kadro tercihi nedeniyle tepki gösterdi.